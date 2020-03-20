«Корзинка» - проект РИАМО, информационно-развлекательный портал о потребительском рынке и рынке пищевой промышленности Московского региона. В задачи проекта KORZINKA.RIAMO.RU входит помощь пользователю в ответах на повседневные бытовые вопросы - где и что купить, как выбрать - и помощь представителям малого и среднего бизнеса в понимании законодательства и тенденций на рынке.

Региональное информационное агентство Московской области создано осенью 2014 года. Агентство, обладая широкой корреспондентской сетью из 56 офисов, получает информационные и мультимедийные материалы со всех частей Москвы и Московской области.